شهد مساعد المدير العام للجوازات للموارد البشرية اللواء عبدالله بن إبراهيم الفوزان، اليوم (الخميس)، حفل تخريج (232) مجندة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الأولى لمن هن على رأس العمل للكادر النسائي، وذلك بمقر معهد الجوازات بمدينة الرياض.

وتلقت الخريجات تدريبًا متخصصًا في الجوانب النظرية والتطبيقية لأعمال الجوازات في معهد الجوازات بالرياض ومركزي التدريب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، شمل الأنظمة والإجراءات المعتمدة، لتعزيز جاهزيتهن للإسهام في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين.