شهد مساعد المدير العام للجوازات للموارد البشرية اللواء عبدالله بن إبراهيم الفوزان، اليوم (الخميس)، حفل تخريج (232) مجندة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الأولى لمن هن على رأس العمل للكادر النسائي، وذلك بمقر معهد الجوازات بمدينة الرياض.
وتلقت الخريجات تدريبًا متخصصًا في الجوانب النظرية والتطبيقية لأعمال الجوازات في معهد الجوازات بالرياض ومركزي التدريب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، شمل الأنظمة والإجراءات المعتمدة، لتعزيز جاهزيتهن للإسهام في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين.
«الجوازات» تحتفي بتخريج 232 مجنّدة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
29 أكتوبر 2026 - 16:31 | آخر تحديث 29 أكتوبر 2026 - 16:31
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«عكاظ» (الرياض)
شهد مساعد المدير العام للجوازات للموارد البشرية اللواء عبدالله بن إبراهيم الفوزان، اليوم (الخميس)، حفل تخريج (232) مجندة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الأولى لمن هن على رأس العمل للكادر النسائي، وذلك بمقر معهد الجوازات بمدينة الرياض.