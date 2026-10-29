تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وذلك أثناء تنفيذ مهامها الرقابية لحماية البيئة والحياة الفطرية.

وأوضحت القوات أن المضبوط كان بحوزته بندقية هوائية و31 ذخيرة هوائية، إضافة إلى 60 كائناً فطرياً مصيداً، مشيرة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مبينة أن عقوبة الصيد دون ترخيص تبلغ عشرة آلاف ريال، فيما تصل غرامة الصيد في الأماكن المحظور الصيد فيها إلى خمسة آلاف ريال.

كما أشارت إلى أن عقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص تبلغ خمسة آلاف ريال، وصيد طائر الجرجس دون ترخيص ألفي ريال، في حين تبلغ غرامة صيد طائر الحمام ألف ريال.

ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة التعامل مع البلاغات كافة بسرية تامة.