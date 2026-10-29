تنطلق في الرياض الدورة الخامسة من مهرجان الأفلام الأوروبية، بمشاركة 16 فيلماً تمثل 16 دولة أوروبية، في فعالية سينمائية تُواصل حضورها ضمن المشهد الثقافي المتنامي في المملكة.

وأعلنت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء وبدعمٍ من هيئة الأفلام، إقامة المهرجان الذي يُفتتح في الثاني من نوفمبر 2026، فيما تُقام العروض الجماهيرية خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر، بعد النجاحات التي حققتها دوراته السابقة.

ويقدم المهرجان باقة متنوعة من الأعمال السينمائية التي تعكس ثراء التجارب والمدارس الفنية الأوروبية، مع توفير ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع الأفلام.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، كريستوف فارنو، أن المهرجان أصبح جزءاً من المشهد الثقافي في الرياض، وأسهم في تعريف الجمهور السعودي بتجارب السرد السينمائي الأوروبي، إلى جانب دوره في تعزيز الحوار بين صناع الأفلام، بالتزامن مع النمو المتسارع الذي تشهده صناعة السينما في المملكة.

كما يتضمن المهرجان ثلاث فعاليات مصاحبة تجمع صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين الجانبين.