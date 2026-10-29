تحقق نقابة الموسيقيين المصرية في واقعة اعتداء المطرب الشعبي حمادة الأسمر، الشهير بلقب «السفاح»، على شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في أحد الأفراح التي كان يقوم بإحيائها في مدينة المنصورة، قبل أيام.

تعنييف ودفع

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الواقعة التي قام خلالها الأسمر برفض صعود شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة إلى خشبة المسرح في الحفل، ثم قام بتعنيفه بشدة، قبل أن يدفعه بقوة ليرغمه على النزول من المسرح، في مشهد صادم.

اعتداء غير مبرر

واعتبر العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأن الواقعة تتضمن اعتداء غير مبرر، لا سيما وأن الشخص المعاق واسم شهرته «كبدة»، اعتاد على حضور حفلات الزفاف الكبرى في المدينة وأصبح وجوده محل ترحيب من جميع الأطراف.

اعتذار

وفيما قدم السفاح اعتذاره عن الواقعة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مصادر بنقابة الموسيقيين أكدت أن الاعتذار لا يكفي، ولا بد من كشف جميع الملابسات رسمياً في واقعة وصفت بـ «غير المقبولة»، والتي لا يمكن التسامح معها وفق تعبيره.