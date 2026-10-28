يحيي الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد حفلاً غنائياً جديداً في جدة (الخميس) 5 نوفمبر، على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

صوت العشاق

وأعلنت شركة «بنش مارك»، المنظمة للحفل، تفاصيل الأمسية الغنائية المرتقبة، التي تأتي بعد الإقبال الجماهيري على حفلات فضل شاكر ونجله في الرياض، وسط اهتمام من محبي الأغاني الرومانسية والطربية.

وأوضحت من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بأن الحفل سيقام يوم 5 نوفمبر القادم على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بدعم من هيئة الترفيه وبرعاية موسم الرياض، في ليلة غنائية تحمل مجموعة من الأغاني والذكريات التي ارتبط بها الجمهور.

ووصفت الشركة فضل شاكر في إعلانها بأنه «صوت العشاق»، مشيرةً إلى أن الحفل سيجمعه بنجله محمد في أمسية طربية ينتظرها عشاق أعمالهما الغنائية.

ويأتي الإعلان عن حفل جدة ضمن استمرار الحفلات المشتركة التي يقدمها الفنانان في عدد من المدن العربية، بعد النجاح الجماهيري الذي شهدته حفلاتهما السابقة.

عودة الغائب

وسبق أن أحيا فضل شاكر ونجله محمد حفلين غنائيين تحت شعار «عودة الغائب» في الرياض يومي 22 و23 أكتوبر.