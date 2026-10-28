ضبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية عدن اليوم (الأربعاء)، عناصر مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد العثور على صور ومعلومات لمواقع حيوية في المدينة، في عملية تستهدف ملاحقة الخلايا المعادية وتعزيز الأمن والاستقرار، بحسب ما أعلنته على حساب شرطة عدن في «الفيسبوك».



وأوضح مدير قسم شرطة كريتر العقيد نبيل عامر أن بعض المضبوطين أقروا بارتباطهم بمليشيا الحوثي، فيما عُثر في هواتف آخرين على صور ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية في عدن، مشيراً إلى استكمال الإجراءات الأولية وإحالة المضبوطين إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات وتحديد طبيعة الأنشطة التي كانوا يمارسونها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكد عامر استمرار الأجهزة الأمنية في رصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز اليقظة الأمنية في مختلف مديريات عدن، والتعامل مع أي تحركات تهدد أمن المواطنين أو السكينة العامة.



وتأتي العملية ضمن جهود شرطة العاصمة لملاحقة الخلايا التابعة للمليشيا الحوثية، وحماية المنشآت والمواقع الحيوية، فيما دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر القنوات الرسمية.



وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار تنفيذ مهامها الأمنية وفقاً للقانون وبما يعزز سلامة المواطنين ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة عبر القنوات الرسمية لما لذلك من أهمية في دعم الجهود الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.



وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت مدرج مطار عدن الدولي، ما أدى إلى تعطيل حركة السفر وحرمان مسافرين من التوجه إلى وجهاتهم للعلاج وأداء العمرة، فضلاً عن تحويل رحلة جوية كانت متجهة إلى المطار إلى جيبوتي.