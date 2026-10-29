كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج جوائز الارتباط الوظيفي لعام 2025، التي شهدت تتويج 20 جهة حكومية حققت مستويات متقدمة في الارتباط الوظيفي وتطوير ممارسات الموارد البشرية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام ببناء بيئات عمل أكثر تحفيزاً وكفاءة.

وتصدرت جامعة المجمعة فئة الجهات التعليمية والتدريبية، فيما حصدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المركز الأول في فئة الهيئات، بينما جاء برنامج التحول الوطني في صدارة فئة المراكز والبرامج، وتصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية فئة المجالس والمؤسسات.

كما منحت الوزارة جوائز تقديرية لعددٍ من الجهات المتميزة؛ من بينها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج التحول الوطني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجامعة الملك سعود، تقديراً لإنجازاتها في مجالات النمو والتفاعل والمشاركة المؤسسية.

وفي مسار نُضج ممارسات الموارد البشرية، تقاسمت وزارتا الحج والعمرة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول، فيما جاءت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ثانياً، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ثالثاً.

وشهد الحفل كذلك تكريم خريجي برنامج القياديين الواعدين والفائزين في مبادرة التعاون البحثي لتطوير منظومة العمل؛ تقديراً لإسهاماتهم في دعم التحول المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي.