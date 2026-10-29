فازت specialized by stc، الذراع الإستراتيجي لحلول وشبكات الاتصالات الحرجة ضمن مجموعة stc، بجائزة "تيليكوم ريفيو للتميز 2026" Telecom Review Excellence Award 2026 عن فئة "الابتكار في المنتجات المخصصة لمشغّلي الاتصالات في الشرق الأوسط". ويعكس هذا الإنجاز ريادة الشركة في الارتقاء بمنظومة الاتصالات الحيوية عبر الابتكار وتكامل التقنيات المتقدمة، كما يسهم في تعزيز كفاءة وموثوقية الخدمات.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود specialized by stc في تطوير منصة متكاملة ضمن شبكة الأعمال الحرجة من stc (BCN by stc)، وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات الاتصالات الحيوية (MCX) وإنترنت الأشياء والاتصالات الآمنة، إلى جانب خدمات الصوت والفيديو والبيانات والتحليلات الفورية. ويمكن هذا النموذج التشغيلي المتكامل المؤسسات من تعزيز كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بقدراتها على الاستجابة للمتغيرات الميدانية، واتخاذ قرارات أكثر سرعة وموثوقية في البيئات التشغيلية الحساسة.

تواصل specialized by stc دعم الجهات المعنية وفرق الاستجابة الأولى من خلال منصة مبتكرة تعزز كفاءة إدارة العمليات الحرجة، عبر توفير قدرات اتصال متقدمة، وتبادل لحظي للمعلومات، وتحليلات ذكية قائمة على البيانات ضمن منظومة رقمية آمنة ومتكاملة. وتلبي تقنيات الشركة، متطلبات جهات السلامة العامة ومشغلي البنية التحتية والمؤسسات التي تعتمد على خدمات اتصالات عالية الموثوقية، بما يضمن جاهزية تشغيلية مستدامة واستجابة أكثر كفاءة في الأوقات الحرجة.

وقالت نورة العقيل، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة في specialized by stc: "يجسد هذا الإنجاز التزامنا المتواصل بدفع مسيرة الابتكار وتطوير مستقبل الاتصالات للمهام الحرجة. كما نحرص في على توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تُمكّن المؤسسات من تعزيز كفاءتها التشغيلية، ورفع جاهزيتها، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية استناداً إلى البيانات. ويعكس هذا النجاح نهجنا في تقديم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات التشغيلية المتغيرة لعملائنا، وتسهم في دعم مستهدفات التحول الرقمي وترسيخ منظومات عمل أكثر مرونة وكفاءة على مستوى المنطقة".

ويؤكد هذا الإنجاز التزام specialized by stc بدفع حدود الابتكار في قطاع الاتصالات للمهام الحرجة، من خلال تطوير حلول متكاملة تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء ضمن منظومة تشغيلية موحدة. ويسهم هذا التكامل في تعزيز جاهزية المؤسسات، وتمكينها من إدارة عملياتها بكفاءة أكبر، وتحقيق مستويات متقدمة من التنسيق والاستجابة والمرونة التشغيلية، بما يدعم استمرارية الأعمال في البيئات الحرجة ويساعد على مواجهة التحديات التشغيلية المتغيرة بكفاءة وموثوقية عالية.

مع تزايد الطلب على منظومات تشغيلية ذكية ومترابطة، تواصل specialized by stc ترسيخ دورها كشريك موثوق، من خلال تقديم حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز مستويات السلامة والإنتاجية والمرونة التشغيلية، بما يُمكّن المؤسسات من تحقيق أداء أكثر فاعلية واستدامة.