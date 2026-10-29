أعلن المهندس سعود بن خالد الشبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإيسار العربية، عن بدء الافتتاح التجريبي لمشروع الشبيلي جراند مول في مدينة الخبر بشكل تدريجي، اعتبارًا من يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، عند الساعة الرابعة مساءً، على أن يُعلن لاحقًا عن موعد أكبر حفل افتتاح رسمي في 2027 في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الشركة في تطوير وجهات تجارية وترفيهية متكاملة، وتعزيز مكانة مدينة الخبر والمنطقة الشرقية كوجهة رائدة للتسوق والترفيه، من خلال تقديم تجربة نوعية تجمع أبرز العلامات التجارية والمطاعم والخيارات الترفيهية، ضمن وجهة تسعى إلى الارتقاء بمعايير المجمعات التجارية وتلبية تطلعات الزوار.

ويأتي المشروع بحجم استثنائي وتنوع كبير في مكوناته، حيث يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية، بما يجعله وجهة تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتواكب تطلعات الزوار وتغير أنماط التسوق والترفيه.

ويجمع الشبيلي جراند مول بين تجارب التسوق والترفيه والمطاعم، إذ يضم صالات السينما وحلبات سباقات الكارتينغ ومناطق الأطفال وألعاب الأركيد، إلى جانب منطقة «ذا ڤالي» (The Valley) التي تحتضن مجموعة من المطاعم العالمية في أجواء مميزة.

كما يضم المول منطقة «دي لاڤينيو» (De L’Avenue) المخصصة للأزياء والعلامات التجارية العالمية، بما في ذلك علامات تفتتح فروعها الأولى في المنطقة، إلى جانب منطقة « ذا ﺑﺮوﻣﻴﻨﺎد» (The Promenade) المطلة على الواجهة البحرية، لتتكامل هذه المناطق في وجهة واحدة تقدم تجربة متنوعة تجمع التسوق والترفيه وتناول الطعام في بيئة متكاملة.

ويأتي المشروع ضمن توجه شركة الإيسار العربية نحو تطوير مشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى الوجهات التجارية والترفيهية ورفع معايير المجمعات التجارية في المنطقة، من خلال توفير تجارب متنوعة تلبي احتياجات الزوار وتمنح العلامات التجارية بيئة مناسبة للنمو والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

ومن المقرر أن يشهد المول افتتاحًا تدريجيًا للمتاجر والمرافق خلال المرحلة التجريبية، على أن يتم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي خلال عام 2027.