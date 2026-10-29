رحّلت ألمانيا 40 مهاجراً أفغانياً مداناً بجرائم إلى بلادهم، في خطوةٍ تعكس تشديد برلين إجراءاتها تجاه المهاجرين المدانين، وتوسيع عمليات الترحيل بالتنسيق مع حكومة طالبان، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات أممية من تداعيات إعادة الأفغان إلى بلادهم.



وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الطائرة التي تقل المرحّلين أقلعت من مدينة لايبزيغ، (الأربعاء)، ووصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرةً إلى أن القائمة ضمت مدانين بجرائم جنسية وأعمال عنف والاتجار بالمخدرات، نُقل عدد منهم مباشرةً من السجون إلى المطار تمهيداً لترحيلهم.



وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن مرتكبي الجرائم يجب أن يغادروا البلاد، مؤكداً أن إعادة الأشخاص إلى أفغانستان بصورةٍ منظمةٍ وموثوقةٍ تمثل جزءاً أساسياً من سياسة الهجرة الألمانية.



وعقب التوصل إلى تفاهمات مع حكومة طالبان، كثفت ألمانيا عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان المدانين، وأعادت مئات الأشخاص إلى بلادهم عبر رحلات جوية مستأجرة ومنتظمة.



وفي السياق ذاته، تجري دول أوروبية أخرى اتصالات مع حكومة طالبان للتوصل إلى اتفاقات تتيح ترحيل مهاجرين إلى أفغانستان، وهو توجهٌ أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي عارضت الحوار مع الحكومة الأفغانية بشأن عمليات الترحيل.



وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ترحيل مهاجرين أفغان من دول الاتحاد الأوروبي، داعين الدول المعنية إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد أو مخاطر جسيمة.



ووفقاً للتقارير، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ترحيل 303 رجال أفغان من ألمانيا منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية.