لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم مريض، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل سيارة إسعاف في منشأة طبية بمنطقة ثارباركار في إقليم السند الباكستاني، اليوم (الخميس)، فيما فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال رئيس شرطة المنطقة عارف عزيز إن الانفجار وقع خلال الليل، وأسفر عن مقتل أحد العاملين في المنشأة الطبية وعدد من المرضى وأقاربهم، فيما أوضح مسؤول الشرطة المحلية خليل أبرو أن الحادث وقع أثناء نقل المرضى إلى مستشفى آخر.

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زارداري عن أسفه لسقوط الضحايا، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد أسباب الانفجار، وفق بيان صادر عن مكتبه.