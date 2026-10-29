استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، يرافقه عدد من منسوبي الوزارة.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن الإعلام يُعد أحد المسارات الرئيسة في نقل منجزات التنمية وإبراز ما تزخر به المنطقة الشرقية من مقومات ثقافية وتاريخية وسياحية، مشيراً إلى أهمية تطوير الكفاءات الإعلامية، وتنمية المواهب الوطنية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لإنتاج محتوى إعلامي يعكس ما تشهده المنطقة من حراك تنموي وفرص استثمارية ومشروعات نوعية في مختلف القطاعات.

واطّلع أمير المنطقة الشرقية، خلال اللقاء، على عرض قدّمه وزير الإعلام حول جهود المنظومة الإعلامية في المنطقة، ومسارات تنمية المواهب الإعلامية، ودعم الإعلاميين والإعلاميات، إلى جانب البرامج التدريبية التي تنفذها أكاديميات منظومة الإعلام بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص.

كما تناول العرض توظيف المقومات الثقافية والتاريخية والسياحية التي تتميز بها المنطقة الشرقية في إنتاج محتوى إعلامي نوعي يسهم في إبراز هويتها التنموية والثقافية.

من جانبه، أعرب وزير الإعلام عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للعمل الإعلامي، وحرصه على تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في مواكبة مسيرة التنمية وإبراز منجزات المنطقة.