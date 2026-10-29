أعلن عضو مجلس النواب العراقي زهير شهيد عبدالله الفتلاوي، اليوم (الخميس)، أن هيئة النزاهة الاتحادية نفذت أمر قبض بحق معاون مدير جمارك طريبيل السابق سنان محمد حنش محمود ضمن حملة (من أين لك هذا)، مشيراً إلى أن المتهم محكوم عليه منذ عام 2023.



وأوضح الفتلاوي في بيان أن تضخم أموال المتهم وصل إلى 37,882,884,000 إضافة إلى امتلاكه عقارات، مبيناً أن نجل المتهم يمتلك مستشفى أهلياً، وبناية تجارية وعقارات أخرى خارج العراق إضافة إلى أنه شريك في إحدى الشركات التجارية وإيداعاته مبالغ في مصرفي الاتحاد والإسكان في الأردن بقيمة 9 مليارات دينار.



وفي قضية أخرى، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال، استردادها مبلغاً مالياً قدره 35 مليار دينار عراقي.



ونقل بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى عن القاضي المختص قوله إن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.



وأضاف أن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذا المبلغ، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.



وفي ذات السياق، أعلنت هيئة النزاهة، اليوم، عن صدور حكم بالحبس الشديد خمس سنوات بحق النائب المتهم الأول، مؤكدة أن القرار تضمن إلزام المتهم الأول برد 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود شركة مصافي الشمال، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».



كما أعلنت الهيئة صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق النائب المتهم الثاني، موضحة أن الحكم جاء لانتفاعه من عقود شركتي مصافي الشمال والجنوب وتقرر إلزام المتهم الثاني برد 30 مليار دينار حققها من التوسط في عقود الشركتين.