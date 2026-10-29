نفذت القوات المسلحة اليمنية 982 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، أسفرت عن قتل 324 من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية وعناصرها، وتدمير وإعطاب 108 آليات وعربات وقطع أسلحة متوسطة وثقيلة، وفقاً للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي.



وقال النزيلي إن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، واستهدفت تعزيزات المليشيا ومراكز قيادتها وسيطرتها المتقدمة، وقياداتها الميدانية وتمركزات قناصتها ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها.



وفي تعز، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات والمقاومة الشعبية تواصل التصدي لتحشيدات المليشيا ومحاولاتها إعادة التجميع، وإفشال محاولات تقدمها، وتثبيت المكاسب الميدانية بإسناد جوي ومدفعي، ضمن عمليات قتالية منظمة تستنزف قدراتها وتحد من محاولاتها فرض السيطرة على الميدان.



وعلى الجبهات الشرقية للعاصمة صنعاء في الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، أوضح النزيلي أن وحدات القوات المسلحة واصلت عملياتها التعرضية، مستهدفة تحركات المليشيا وتحصيناتها وتجمعاتها وأطقم أسلحتها، إلى جانب نزع الألغام المحرمة دولياً والعبوات المرتجلة التي زرعتها المليشيا وتهدد حياة المدنيين.



وأكد النزيلي استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بإرادة قتالية عالية، مع الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.