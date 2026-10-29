ودعا علماء ودعاة وباحثين يمنيين اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المدنيين في تعز، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لإنهاء الحصار، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية السكان من الانتهاكات والقصف الحوثي المستمر.



وندد المشاركون في ندوة نظمها برنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة مأرب اليوم (الخميس) بالحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، وتسليط الضوء على أبعاده الإنسانية وآثاره على السكان، مستعرضين المسؤوليات الشرعية والوطنية والإنسانية تجاه المحاصرين وواجب العمل على رفع الحصار وإنهاء معاناة المدنيين.

جانب من حضور المشاركين في الندوة



وأكدت الندوة بعنوان «حصار تعز جريمة حوثية وواجب النصرة»، أهمية الاصطفاف الرسمي والشعبي في مواجهة الانتهاكات الحوثية، وتعزيز وحدة الموقف الوطني تجاه حصار تعز، باعتبار رفعه مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية والعلماء والدعاة والجهات الحقوقية والإعلامية، مشددة على حق أبناء تعز في حماية أنفسهم والدفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة.



وناقش المشاركون في الندوة ثلاثة محاور رئيسة، تناول المحور الأول الحصار من منظور الشريعة الإسلامية، ووجوب النصرة والعمل على إنهائه، ومسؤولية العلماء والدعاة والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في بيان الحكم الشرعي للحصار وآثاره، وتوعية المجتمع بواجباته تجاه المحاصرين، وتعزيز التضامن مع أبناء تعز، وتوحيد الجهود الرامية إلى رفع الحصار والتخفيف من معاناة السكان بالوسائل المشروعة.

المشاركون في الندوة



واستعرض المحور الثاني الحصار الذي تفرضه المليشيا على تعز من منظور القانون الدولي الإنساني، مسلطاً الضوء على القواعد القانونية المنظمة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والضمانات التي تقررها اتفاقيات جنيف والقواعد ذات الصلة لحماية السكان والأعيان المدنية، وحظر تجويع المدنيين واستخدامه وسيلة من وسائل الحرب.



فيما تناول المحور الثالث إحصاءات الانتهاكات الحوثية بحق أبناء تعز، وعرض معاناة السكان منذ عام 2015 وحتى اليوم، جراء القيود المفروضة على الطرق والإمدادات وحركة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية ومعيشية وثقتها تقارير حقوقية وإنسانية متعددة.



ودعا المشاركون في الندوة إلى تحرك عاجل لفك الحصار ونصرة أبناء مدينة تعز ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.



وتأتي الندوة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج لإبراز حقيقة المشروع الحوثي ومخاطره على اليمن، وكشف ما يمثله حصار تعز من انتهاك لحقوق السكان وممارسات تتناقض مع الشعارات التي ترفعها المليشيا، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق أبناء المدينة وواجب نصرتهم والتضامن معهم.