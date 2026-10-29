كشف قائد الفرقة الموسيقية في حفلي عودة الغائب المايسترو مجد جريدة كواليس التحضير للحفلين المقامين ضمن فعاليات موسم الرياض، من اختيار الموسيقيين وإعداد البروفات والتفاصيل التي سبقت الصعود إلى المسرح.

أشبه بالحلم

وأكد جريدة في تصريحات صحفية بأن قيادة الفرقة الموسيقية خلال حفلي «عودة الغائب» كانت أشبه بالحلم، مشيراً إلى أن مشاعره كانت أكبر من أن تختصرها الكلمات.

وقال: «كان شعوراً عظيماً جداً ولا يوصف، أشبه بالحلم، كانت المشاعر فيّاضة إلى أبعد الحدود، وكنت أشعر أنني أطير من شدّة الفرح، خصوصاً عندما التقيت فضل شاكر وأجرينا البروفات، ثم غنّى هو وعزفت أنا، فيما كانت الأوركسترا تعزف».

كواليس الحفل

وأضاف: «عندما تحدّثت مع فضل شاكر عن التحضيرات، أخبرني بأنه يريد فرقة عالمية، وقال: «أريد أجمل فرقة في العالم»، وهذا الكلام أثّر فيّ كثيراً، فقرّرت أن أقدّم له بالفعل فرقة موسيقية عالمية»، مشيراً إلى أن الفرقة الموسيقية ضمت 85 موسيقياً من عشر جنسيات شملت اللبنانية والسورية والأردنية والعراقية والمصرية والتركية واليونانية، والبرازيلية، والروسية، والأمريكية.

التحضير والاستعداد

وأوضح المايسترو جريدة، بأنه بدأ التحضيرات قبل شهر من موعد الحفل الأول في الرياض، في عمل لم يقتصر على اختيار الموسيقيين، بل شمل إعداد التوزيعات وتنظيم التواصل بين أفراد الفرقة، لضمان الانسجام بين مختلف الأقسام الموسيقية.

وقال: «مستوى الاحترافية والدقة لدى العازفين كان لافتاً، إلى درجة أنني شعرت كأنهم يعزفون معاً منذ سنوات طوال، رغم اختلاف جنسياتهم وخلفياتهم الموسيقية، كونهم حرصوا على التدرب بصورة فردية قبل اللقاءات الجماعية، ما ساهم في تسريع العمل وتحقيق الانسجام المطلوب».

140 نوتة موسيقية

وأكد جريدة إعداد نحو 60 إلى 70 أغنية للآلات الوترية، وعدداً مماثلاً من النوتات الخاصة بالآلات المنفردة التي تؤدي اللحن الرئيسي، ليصل مجموع ما عمل عليه إلى نحو 120 إلى 140 نوتة موسيقية.

لحظة لا تنسى

ومن اللحظات التي بقيت عالقة في ذاكرة جريدة، حديث فضل شاكر عن شعوره بالتوتر قبل الحفلين، ويرى المايسترو أن هذا التصريح يعكس تواضع الفنان، لكنه لا يتوافق مع ما شاهده على المسرح من حضور وتمكّن، إذ قال: «أكثر ما لفتني هو عندما قال فضل شاكر إنه يشعر بالتوتر، أعتقد أن هذا الكلام يعكس مدى تواضعه، لكنني رأيت العكس تماماً على المسرح، فضل فنان جبّار».

وتابع: «العودة بعد 14 عاماً من الغياب، أمام هذا الحشد الجماهيري، ووسط تحضيرات ضخمة وفرقة موسيقية بهذا الحجم، ثم تقديم أداء بهذا المستوى، أمر لا يستطيع أي فنان تحقيقه بسهولة، خصوصاً في ظل الظروف التي مرّ بها».