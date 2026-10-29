لقي 10 أشخاص على الأقل مقتلهم إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل سيارة إسعاف متوقفة في منشأة صحية حكومية بمنطقة ثارباركار في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح رئيس شرطة المنطقة عارف عزيز أن الحادث أسفر عن مقتل عدد من المرضى ومرافقيهم والعاملين بالمنشأة الصحية، مشيراً إلى أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق بسيارة الإسعاف.

من جانبه أفاد المسؤول في الشرطة المحلية خليل أبرو بأن الانفجار وقع أثناء الاستعداد لنقل مرضى إلى مستشفى آخر، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث والتحقيق في ملابساته.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن حزنه لسقوط الضحايا، موجهاً بإجراء تحقيق لتحديد أسباب الانفجار، وتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت الصحية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مقدماً تعازيه لأسر المتوفين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.