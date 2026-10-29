لم يعد القصر الفاخر في مدريد يحمي أصحابه بعدما اشتعلت ملاحقات الإنتربول. وهكذا وجد «البارون الإسباني» خوان كارلوس الشهير بلقب «مورينو»، نفسه منقولاً من رغد العيش إلى زنزانة ضيقة في مدينة طنجة المغربية، بعد رحلة هروب استمرت أشهراً للإفلات من قبضات أمنية لا تنام.

الرجل الذي كان يدير إمبراطورية عابرة للحدود لتهريب الحشيش انطلاقاً من السواحل المغربية نحو العمق الإسباني والأوروبي، اتبع أساليب بالغة التمويه لإخفاء ثرواته غير المشروعة، من بينها تقاضي راتب شهري وهمي لا يتجاوز 5000 يورو كأجيرٍ مفترضٍ في شركة طباعة لا يزورها أبداً، بينما كانت أموال المخدرات تُضخ في قروض احتيالية وعقارات فارهة.

لكن خيوط شبكته بدأت تتهاوى تدريجياً منذ عام 2025 بعد رصد أجهزة الأمن لمراسلاته المشفرة، لتنتهي الألعاب البهلوانية للبارون في شهر أكتوبر الجاري بتوقيفه في طنجة ضمن عملية ضخمة أسفرت عن تفكيك سبعة مستودعات سرية، وحجز أكثر من 10 أطنان من الحشيش، وإسقاط 86 متورطاً في شبكة واحدة.