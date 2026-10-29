رحلت الفنانة المصرية نادية كرم، بعد مشوار فني امتد منذ عام 1996، شاركت خلاله في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، التي أسهمت في حضورها ضمن الدراما الخليجية، خصوصاً في الكويت.

ومن جانبها، نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة الراحلة عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، داعيةً لها بالرحمة والمغفرة، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله الفنانة نادية كرم»، واختتمت نعيها بالدعاء لها بالرحمة، ودعت متابعيها على الدعاء لها.

أزمة صحية ومعيشية

وقبل وفاتها، أثارت نادية كرم تفاعلاً بعد حديثها عن معاناتها من ظروف صحية ومعيشية صعبة، ومناشدتها الحصول على مساعدة لتغطية تكاليف العلاج، كما حظيت الأنباء المتداولة عن الخلافات المرتبطة بعلاقتها بشقيقتها عبير أحمد باهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عنها

تحمل الفنانة المصرية نادية كرم، واسمها الحقيقي منى سيد أحمد عبدالله، أصولاً مصرية ولبنانية، إذ ولدت في السعودية، قبل أن تستقر في الكويت، حيث ارتبطت معظم محطاتها الفنية بالدراما الخليجية، وبدأت مشوارها عام 1996، وهي شقيقة الفنانة عبير أحمد.

أبرز أعمالها

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وشاركت في مسلسلات عدة، من أبرزها «الحيالة» و«سوق المقاصيص» و«فريج صويلح» و«مع حصة قلم» و«الخافي أعظم»، إلى جانب مسرحيتي «عودة ريا وسكينة» و«استنزال موضي وقماشة»، لتتنوع تجاربها بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.