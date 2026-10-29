تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلاً غنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت، (26 ديسمبر) القادم، في لقاءٍ جديدٍ يجمعها بجمهورها اللبناني، إذ من المنتظر أن تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها، إلى جانب أعمالها الغنائية الحديثة.

وأعلن مدير أعمالها ناصر بجاتو موعد الحفل، كاشفاً عن تفاصيله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الملصق الدعائي للحفل، وسط ترقب من محبي شيرين لمعرفة قائمة الأغنيات التي ستقدمها خلال الأمسية.

«خاين» و«كان عندك كام سنة» أحدث إصدارات شيرين

وعلى صعيد أعمالها الغنائية، طرحت شيرين عبد الوهاب في الأول من أكتوبر الجاري أغنيتين جديدتين، هما «خاين» و«كان عندك كام سنة»، في إطار نشاطها الفني خلال عام 2026.

وجاءت أغنية «خاين» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، فيما حملت أغنية «كان عندك كام سنة» توقيع أمير طعيمة في الكلمات، ومدحت في الألحان، وتوما في التوزيع الموسيقي.

تعاونات غنائية خلال 2026

وشهد العام الحالي طرح شيرين عدداً من الأغنيات الأخرى، من بينها «الحضن شوك» و«تباعاً تباعاً»، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما، إلى جانب أغنية «بحرية» التي جمعتها بالفنان المصري محمد حماقي في عملٍ غنائيٍ مشتركٍ.

آخر حفلاتها

وفي أغسطس الماضي، عادت شيرين عبد الوهاب إلى إحياء الحفلات الغنائية، بعد فترة من الغياب بسبب وعكاتها الصحية، إذ أحيت حفلاً جماهيرياً في «بورتو غولف» بالساحل الشمالي، شهد نفاد التذاكر بالكامل، وسط حضور جماهيري لافت.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، بينهم غادة عبد الرازق وعزيز الشافعي وهاني محروس، فيما خطفت شيرين الأنظار بعفويتها وتفاعلها مع الجمهور، في عودة عكست استمرار حضورها على الساحة الغنائية.