دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ، عقب مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف محطة قطار في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، واصفاً الهجوم بأنه مروعٌ.



وقال زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (الخميس)، إن القوات الروسية استهدفت رصيفاً كان يقف عليه قطار للضواحي وآخر مخصص للركاب، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للتغير، مضيفاً: على واشنطن والعواصم الأوروبية اتخاذ خطواتٍ عادلةٍ وحاسمةٍ لمواجهة التصعيد الروسي.



وأفادت شركة السكك الحديدية الأوكرانية بأن مسيرة روسية نفاثة أصابت رصيفاً بمحطة دنيبرو، بالقرب من القطار رقم 866 المتجه إلى زابوريجيا، فيما ظل الركاب في المكان رغم إعلان حالة التأهب المرتفع. وأعلنت الإدارة الإقليمية إصابة 13 شخصاً، بينهم أربعة في حالة خطرة وطفل.



وتواجه شبكة السكك الحديدية الأوكرانية تهديداتٍ متكررةً من المسيرات الروسية؛ إذ أعلنت الشركة المشغلة أنها أخلت 5831 قطاراً من ركابها خلال سبتمبر الماضي، بمعدل 205 قطارات يومياً، بسبب التهديدات الأمنية. وتتوقف الخدمات بانتظام عند اقتراب المسيرات إلى مسافة 100 كيلومتر، ما يضطر الركاب إلى النزول وانتظار زوال الخطر في الحقول أو بجوار السكك الحديدية، فيما بلغت أطول فترة توقف قسري خلال سبتمبر 6.5 ساعة.



وفي مدينة خاركيف الأوكرانية، أفاد رئيس البلدية إيغور تيريخوف بأن هجوماً روسياً ألحق أضراراً بمؤسسة تعليمية.



وفي المقابل، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم، إن الدفاعات الروسية أسقطت معظم 613 طائرة مسيرة، موضحاً أنها أُطلقت باتجاه العاصمة خلال الليل.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا، قالت إنها كانت تنقل معداتٍ عسكريةً وبضائع ذات استخدام مزدوج لدعم القوات الأوكرانية، إلى جانب مواصلة ضرب البنية التحتية للموانئ والسفن التي قالت إنها تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.



وفي تطورٍ متصلٍ، دخل وقف إطلاق نار محلي في مدينة أوليشكي بمنطقة خيرسون حيز التنفيذ، اليوم، بموجب اتفاق أعلن البيت الأبيض التوصل إليه بين روسيا وأوكرانيا في 23 أكتوبر، بوساطة ميلانيا ترمب. ويهدف الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية في المدينة، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية والتحضير لإجلاء المدنيين عبر ممرٍ آمنٍ.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الهندسة تعمل على تطهير الطرق المؤدية إلى أوليشكي من الألغام والذخائر غير المنفجرة، لتسهيل وصول المساعدات وتنظيم إجلاء المدنيين، محذرةً من مخاطر تلك الذخائر، التي قالت إن بعضها من منشأ غربي.