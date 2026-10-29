قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لنقله مخالفاً لنظام أمن الحدود في مركبة كان يقودها، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمتابعة مخالفي الأنظمة وضبط المتورطين في تسهيل تنقلهم.

وأوضحت الإدارة أنه جرى إيقاف المواطن والمخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص، فيما أُحيل المواطن الناقل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي صورة كانت، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمخالف.

وأشار إلى أن هذه المخالفة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعياً إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مع ضمان السرية التامة للبلاغات.