تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المنعقد في أبوظبي.

تسلم الدعوة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مطر سالم الظاهري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.