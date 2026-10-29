تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المنعقد في أبوظبي.
تسلم الدعوة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مطر سالم الظاهري.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولي العهد يتلقى دعوة من نائب رئيس دولة الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المنعقد في أبوظبي.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud - may God protect him - received an invitation from Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President of the United Arab Emirates, Prime Minister, and Ruler of Dubai, to attend the United Nations Water Conference 2026 held in Abu Dhabi.
The invitation was received by the Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Waleed bin Abdulkarim Al-Khreeji, during his meeting today (Thursday) at the ministry's headquarters in Riyadh with the UAE Ambassador to the Kingdom, Matar Salem Al-Dhaheri.
During the meeting, the two sides reviewed the bilateral relations between the two brotherly countries and discussed topics of mutual interest.