احتفى قائد النصر كريستيانو رونالدو بتتويجه بجائزة أعظم فائز في تاريخ الكرة الذهبية «BOAT»، بعدما اختار الجمهور موسمه المتوج بالجائزة عام 2008 في صدارة استفتاء أطلقته مجلة «فرانس فوتبول»، متفوقاً على منافسه التاريخي ليونيل ميسي.

وشهد تصويت جماهيري أطلقه منظمو جائزة الكرة الذهبية لاختيار أفضل موسم للاعب تُوّج بالجائزة عبر التاريخ، تفوق كريستيانو رونالدو بفارق ضئيل على ليونيل ميسي، صاحب الكرة الذهبية لعام 2012.

رسالة رونالدو للجماهير

ونشر رونالدو صورة من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية عام 2008 عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلاً: «كرة القدم ملك للجماهير! شكراً لجميع المشجعين حول العالم؛ فجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ هي ملك لكم أيضاً».

2008.. موسم استثنائي

ويُعدّ ذلك الموسم واحداً من أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو، ففي عمر 23 عاماً، سجل 42 هدفاً خلال 49 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008.

وأسهم رونالدو في تتويج مانشستر يونايتد بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، فيما منحه تسجيل 31 هدفاً في الدوري جائزتي الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي الأوروبي، كما أسهمت تلك العروض في حصوله على أولى جوائزه الخمس في الكرة الذهبية.

ورسّخ ذلك الموسم مكانة رونالدو بين نخبة لاعبي العالم، ومهّد الطريق لانتقاله لاحقاً إلى ريال مدريد عام 2009.