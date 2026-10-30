قد تبدأ خصومة تجارية باتفاق بدا بسيطاً وواضحاً؛ تاجر يطلب بضاعة، ومورّد يتعهّد بتسليمها في موعد محدد، ثم يتأخر التوريد أو تختلف المواصفات، فتبدأ الأسئلة التي لم ينتبه إليها الطرفان عند التعاقد: من يتحمّل الضرر؟ وما حدود المسؤولية؟ وكيف يُحسم الخلاف؟ وقد تنتهي علاقة تجارية استغرق بناؤها سنوات بسبب التباس كان يمكن تداركه منذ البداية. وهنا تظهر قيمة التشريع التجاري؛ فهو لا يحمي الحقوق عند النزاع فحسب، بل يساعد على وضوحها قبل وقوعه. ومن هذه التفاصيل اليومية ينشأ سؤال أكبر: كيف يمكن للتشريع أن يتجاوز تنظيم المعاملات إلى إعادة رسم قواعد السوق وتعزيز الثقة بين أطرافه؟

ومن هذه الزاوية تكتسب موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية الجديد أهميتها. فالمملكة، وهي تمضي في توسيع اقتصادها وتنويع أنشطته، تحتاج إلى قواعد تواكب سرعة التعاملات وتعدد صورها. ويأتي هذا التطوير امتداداً لجهود وزارة التجارة في بناء بيئة أعمال أكثر وضوحاً واستقراراً، وتوفير إطار نظامي يساعد التاجر والمستثمر على معرفة حقوقهما والتزاماتهما، ويحد من الخلافات التي قد تعطل الأعمال وتستنزف مواردها.

ولفهم حجم التغيير، يكفي النظر إلى التنظيم السابق؛ فقد كانت أحكام التجارة موزعة بين النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، بينما ظلت بعض العقود الشائعة تُعالج وفق القواعد العامة والأعراف التجارية. أما النظام الجديد، بمواده البالغة 271 مادة، فيجمع هذه المجالات ضمن إطار تشريعي واحد، وينظم البيع التجاري والتوريد والوكالة والوساطة بأحكام أكثر تفصيلاً. وليس معنى ذلك أن التجارة كانت بلا قواعد، وإنما أن اتساع السوق وتطور معاملاته استدعيا تنظيماً أكثر ترابطاً ووضوحاً.

ومن واقع الممارسة القانونية، أرى أن تنظيم العقود التجارية من أهم جوانب هذا التحوّل. فالمورّد الذي يلتزم بتسليم بضائع على دفعات، وصاحب المنشأة الذي يتعامل مع وكيل، والوسيط الذي يجمع طرفين لإتمام صفقة، جميعهم يحتاجون إلى قواعد واضحة تحدد التزاماتهم وآثار الإخلال بها. وكلما عرف المتعاقد حقوقه وحدود مسؤوليته منذ البداية، تراجعت احتمالات أن يتحوّل اختلاف في تفسير العقد إلى نزاع طويل.

ومن المهم أيضاً فهم العلاقة بين النظام الجديد ونظام المعاملات المدنية. فالأخير يضع القواعد العامة للعقود والالتزامات، بينما يعالج النظام التجاري خصوصية النشاط التجاري وسرعته. وعند غياب حكم تجاري خاص أو عرف أو عادة تجارية واجبة التطبيق، يُرجع إلى الأحكام المدنية ذات الصلة. وهذا التكامل يمنح المتعاملين والقضاء أساساً أكثر اتساقاً لمعالجة المنازعات.

وثمة جانب لافت يتعلق بالشباب؛ إذ أتاح النظام لمن بلغ الخامسة عشرة ممارسة التجارة بإذن من وليّه أو وصيّه أو المحكمة، وفق الضوابط المقررة. وهي خطوة تفتح مجالاً منظماً للمبادرات التجارية المبكرة، مع مراعاة الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة. فالشاب الذي يمتلك فكرة تجارية ناجحة يحتاج إلى فرصة لتطويرها، وإلى إطار يحفظ حقوقه ويحدد مسؤولياته.

وامتد التطوير إلى السجلات المحاسبية، فأجاز حفظها إلكترونياً أو ورقياً، وأتاح حفظها بلغة أخرى إلى جانب العربية، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بها وفق الضوابط. كما عزّز حماية المنافسة المشروعة، وأتاح للمتضرر من الممارسات الضارة المطالبة بوقف الضرر والتعويض. وهذه تفاصيل مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بتكاليف الامتثال والمنازعات أكثر من غيرها.

أما المستثمر، محلياً كان أو أجنبياً، فينظر إلى هذه التطورات من زاوية مختلفة. فهو يريد أن يعرف القواعد التي تحكم تعاقداته، وحدود مسؤوليته، وكيف تُحمى مصالحه إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته. ووضوح التشريعات يساعد على تقدير المخاطر ويعزّز الثقة عند إبرام العقود طويلة الأجل، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

ويبقى على التجار والشركات الاستعداد للتطبيق؛ فالنظام يبدأ نفاذه بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وهذه فرصة لمراجعة نماذج العقود، وإجراءات التوريد والوكالة والوساطة، وآليات حفظ السجلات، حتى لا يُفاجأ التاجر بالتزامات لم يستعد لها.

وإذا عدنا إلى السؤال الذي يطرحه عنوان المقال: كيف سيعيد هذا النظام رسم قواعد السوق؟ فإن الإجابة لا تكمن في عدد مواده أو جمع الأنظمة السابقة تحت مظلة واحدة، بل فيما سيحدثه من وضوح في العلاقات التجارية، وتحديد أدق للحقوق والالتزامات، وتقليل لمساحات الخلاف التي تستنزف وقت التجار وأموالهم. فالتاجر الذي يعرف حدود مسؤوليته قبل التعاقد، والمنشأة الصغيرة التي تستطيع الامتثال دون أعباء غير ضرورية، والمستثمر الذي يجد قواعد أكثر استقراراً لحماية مصالحه، جميعهم سيستفيدون من سوق أكثر قابلية للتوسع والنمو. وهذه هي القيمة الاقتصادية الأعمق للتطوير التشريعي الذي تواصل المملكة العمل عليه؛ أن تتقدّم الأنظمة مع اتساع الاقتصاد، وأن تصبح الثقة في المعاملات إحدى ركائز تنافسيته وجاذبيته للاستثمار.