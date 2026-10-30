تلفتني دائمًا خطابات وزارة الخارجية السعودية، بما تحمله من ثبات في الموقف ووضوح في اللغة، بعيدًا عن التورية والاستعارات التي تترك المتلقي أمام أبواب التأويل والانزياح.

وأجد أن قوة البيان السياسي السعودي تكمن في أن أهمية الكلمات لا تقف عند ما تقوله، بل تمتد إلى ما تختاره من أولويات، وما تقدّمه من أفكار. وحين تقرأ بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وممثلي دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى طهران، تجد أن الفكرة الأبرز ليست الزيارة وحدها، بل ما تسعى إليه المملكة من خلالها: خفض التصعيد، وفتح قنوات التفاوض، والوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

اللافت في البيان أنه يبدأ بتأكيد دور المملكة في إرساء الحوار والسلام الإقليمي والدولي، ثم ينتقل إلى تفاصيل التحرك السياسي، ليصل إلى الغاية المنشودة. هذا التدرج يمنح النص وضوحه وتماسكه؛ فهو يضع الزيارة في سياقها، ويربطها بهدف محدد، ثم يوسع الدائرة لتشمل مسؤولية الدول المعنية في صناعة السلام.

وفي قراءة لغوية للبيان، تبرز أفعال تتجاوز دلالاتها المباشرة؛ فـ«خفض التصعيد» يعبّر عن التعامل مع الخطر قبل اتساعه، و«تشجيع الحوار» يفتح المجال أمام التفاهم، أما «فتح قنوات التفاوض» فينقل الفكرة من الرغبة في الحل إلى العمل من أجله. نحن أمام لغة سياسية هادئة، لكنها واضحة في غايتها؛ لا تكتفي بوصف الأزمة، بل تشير إلى الطريق الذي ينبغي أن يقود إلى نهايتها.

ومن الناحية البلاغية، تتكرر مفردات الحوار والدبلوماسية والسلام والأمن والاستقرار، لتصنع حقلًا دلاليًا تتساند فيه الكلمات حول فكرة مركزية. فالحوار هنا ليس غاية منفصلة، والدبلوماسية ليست مجرد وسيلة بروتوكولية، بل طريق للوصول إلى اتفاق يمنع عودة التصعيد العسكري. وهذه العلاقة بين الوسيلة والنتيجة هي ما يمنح البيان تماسكه وقوته.

وتأتي الإشارة إلى جهود دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لتؤكد أن الوصول إلى الحل يحتاج إلى تكامل المبادرات، كما أن دعوة أطراف الأزمة إلى التعامل «بكل إيجابية وعملية» تحمل دلالة مهمة؛ فالإيجابية وحدها لا تكفي ما لم تتحوّل إلى خطوات ملموسة، والنوايا لا تصنع اتفاقًا ما لم تسندها قرارات مسؤولة.

أما خاتمة البيان، فتؤكد مجدّدًا الدور المحوري لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في استقرار المنطقة، والعمل مع الدول كافة لتحقيق السلام. وبذلك ينتقل النص من تحرك محدد إلى إطار أوسع من المسؤولية المشتركة، ويضع الزيارة ضمن جهد مستمر لحماية أمن المنطقة.

ما يعجبني في هذا البيان أن لغته لا تبحث عن الإثارة، ولا تحتاج إلى عبارات صاخبة كي توصل موقفها. قوتها في ترتيب الأفكار، وفي الانتقال من المبادرة إلى التفاوض، ومن التفاوض إلى الاتفاق، ومن الاتفاق إلى الأمن والاستقرار. إنها لغة تدرك أن قيمة الموقف السياسي لا تقف عند إعلانه، بل تمتد إلى ما يستطيع تحقيقه.

فالعبارة الأهم في البيان ليست مجرد الدعوة إلى الحوار، بل ربط الحوار باتفاق ينهي الأزمة ويمنع عودة التصعيد. هنا تتضح الغاية، ويصبح السلام أكثر من أمنية؛ يصبح مسارًا سياسيًا يحتاج إلى إرادة الأطراف وجدية تعاملها مع الفرصة المتاحة.

وهذه هي خلاصة الرسالة السعودية: أن المنطقة لا تحتاج إلى إدارة أزماتها إلى ما لا نهاية، بل إلى حلول تنهيها، وتحمي شعوبها من تكرارها، وتمنح الاستقرار فرصة حقيقية للاستمرار.

ختامًا.. في كل مرة أقرأ فيها خطابًا سياسيًا سعوديًا، أجد أن القوة تكمن في اللغة والمعنى، وفي الدبلوماسية التي تسندها مواقف راسخة. وباختصار، الخطاب السياسي السعودي مدرسة في البيان والسياسة؛ يختار كلماته بوضوح، ويحدد غاياته بثبات، ويجعل من السلام هدفًا سياسيًا قابلًا للعمل من أجله.