قدّمت جمعية الحج والعمرة الصحية خدماتها الصحية لـ433 معتمرًا وزائرًا، ضمن مشروع «صحة المعتمر» الذي نفذته في عدد من المواقع بمكة المكرمة خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر 2026م، بمشاركة عدد من الكوادر والمتطوعين الصحيين.

وشملت مواقع تنفيذ المشروع مصليات المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وعددًا من الفنادق والمرافق العامة، بهدف إيصال الخدمات الصحية إلى المعتمرين والزوار في أماكن وجودهم وإقامتهم، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وتضمنت الخدمات المقدمة قياس العلامات الحيوية، وإجراء التقييم الصحي الأولي، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الإسعافات الأولية والتدخلات الصحية عند الحاجة، إلى جانب متابعة الحالات التي تستدعي عناية إضافية، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل، باشرت الفرق الصحية إحدى الحالات الميدانية في مصليات المنطقة المركزية، وقدمت لها الرعاية الأولية اللازمة، وتابعت حالتها حتى استقرارها، قبل إحالتها إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي لاستكمال الرعاية الطبية.

وأكدت الجمعية أن مشروع «صحة المعتمر» يأتي ضمن جهودها لتعزيز الوقاية والجاهزية الصحية، وتقديم خدمات صحية ميدانية تسهم في المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة تجربتهم الصحية خلال أداء مناسك العمرة.