دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى (الأربعاء) القادم.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم والقنفذة والليث.

وستتأثر مناطق جازان وعسير والباحة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والشرقية.