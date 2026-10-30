كشف رجل الأعمال الأمريكي جيري كاردينالي، مؤسس صندوق «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» المالك لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، عن إجراء محادثات أولية لبحث فرصة الاستثمار في نادي النصر السعودي.

وقال كاردينالي، في حوار مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «دارت نقاشات لتقييم فرصة الاستثمار في نادي النصر، وقد تواصلوا معي لبحث الأمر، لكننا ما زلنا في مرحلة أولية».

رغبة في لقاء رونالدو

وأضاف: «أعمل كثيراً في الشرق الأوسط، وأود لقاء رونالدو، لأنني أرغب في معرفة ما قد يرغب في فعله بعد اعتزاله، وما اهتماماته المستقبلية بالنادي السعودي. سأواصل دراسة إمكانية إبرام صفقة تشمل عدة أندية، خصوصاً أنني أمتلك بالفعل تولوز وميلان».

واستحوذ صندوق «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» على حصة أغلبية تبلغ 85% في نادي تولوز الفرنسي عام 2020، وأكمل عملية الاستحواذ على عملاق كرة القدم الإيطالي إيه سي ميلان بعد ذلك بعامين.

اهتمام أكثر من 40 مستثمراً بالأندية السعودية

وكانت منصة «إنتربرايز إيه إم» قد ذكرت في تقرير لها أمس (الخميس) أن أكثر من 40 مستثمراً محلياً ودولياً أبدوا اهتمامهم بالاستثمار في الأندية السعودية حتى يونيو الماضي.