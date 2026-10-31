لم تمض ساعات على تغريدة حساب النادي الأهلي «بالأبيض.. الأهلي يظهر في أبهى حلة» التي جاءت عقب تعادل الاتحاد مع أبها 1-1 في المحالة، حتى وجد الأهلاويون أنفسهم في مرمى السخرية.



فالفريق الذي حاول التلميح لجاره، سقط سقوطاً مدوياً أمام الشباب 1-6 على ملعب الأخير بالرياض، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن، ليتراجع إلى المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الرابع بـ24 نقطة.



الخسارة الثقيلة فتحت الباب أمام حساب الشباب الرسمي ليحتفل بطريقته الخاصة، حيث أطلق سلسلة تغريدات لاذعة بدأها بـ«السااااادس.. عادات وتقاليد»، ثم «هالمرة الانسحاب بدري»، و«فتحنا الكتاب وسطرنا سداسية جديدة»، قبل أن يختم بـ«تختلف الروايات والضحية نفسها».



وحين اكتفى حساب الأهلي بتغريدة «انتهت المباراة»، جاء الرد الشبابي الساخر: «عادي قلها لا تستحي»، لتمتد أصداء السداسية من المستطيل الأخضر إلى منصات التواصل، في ليلة شبابية للتاريخ.