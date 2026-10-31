دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دول مجموعة العشرين إلى العمل المشترك لمواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المترابطة، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي وحماية الأسواق، مشيراً إلى تهديدات تطول إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة وحرية الملاحة.

وقال روبيو في كلمة خلال جلسة عامة بشأن القضايا الجيوسياسية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا: «إن العالم يمر بلحظةٍ حاسمةٍ، ويواجه أزمات يشكّل الكثير منها تهديداتٍ شديدةٍ للأسس الجوهرية للنظام الاقتصادي العالمي».

وأكد أن تعدد هذه التحديات وترابطها يستلزمان حلولاً مترابطةً، مشدداً على دور الدبلوماسيين والقادة السياسيين في تنسيق الاستجابات للأزمات الناشئة وحماية المصالح المشتركة.

وأضاف أن تحويل هذه المصالح إلى تعاون عملي وإجراءات ملموسة يمكن أن يعزز الاستقرار العالمي ويحقق نتائج مؤثرة للمواطنين.

وأوضح روبيو أن الجلسة تتناول موضوعي حرية الملاحة والأمن الغذائي، ضمن مناقشات تمتد على مدى يومين، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف لتعزيز الاستقرار الجيوسياسي ودعم أجندة الازدهار الاقتصادي التي سيناقشها قادة المجموعة.