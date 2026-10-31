تسببت تحليقات منخفضة لطائرة الرئاسة الأمريكية فوق العاصمة واشنطن في اضطراب حركة الملاحة الجوية، بعدما نفذت الطائرة مرورين فوق البيت الأبيض ومناطق مجاورة، بالتزامن مع احتفال أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمناسبة عيد الهالوين للأطفال، مساء (الخميس) 29 أكتوبر.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعليق العمليات الجوية مؤقتاً في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن، لإتاحة المجال أمام تحليق الطائرة، ما أدى إلى تأخر 202 رحلة جوية، وفق بيانات موقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبع حركة الطيران.

وأثار التحليق انتقادات من مجلس مدينة واشنطن، بسبب قصر مدة الإشعار المسبق، إذ أفاد المجلس بأن السكان والجهات المعنية والمطار تلقوا تنبيهاً قبل التحليق بنحو 15 دقيقة فقط، فيما ذكر مسؤولون في شركات الطيران أنهم تلقوا إشعاراً قبل أقل من ساعة.

وأوضح البيت الأبيض أن التحليق جاء ضمن احتفالات الهالوين، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الرحلة جرى التنسيق بشأنها مسبقاً، ولم يكن تعليق حركة الطيران إجراءً طارئاً.