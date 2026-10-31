نفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة فيكتوريا بوغوسيان، صحة الاعتقاد الشائع بأن شرب الماء أثناء تناول الطعام يضعف عملية الهضم، مؤكدةً أنه لا يؤثر سلباً في وظائف المعدة أو قدرتها على هضم الطعام.

وأوضحت أن الاعتقاد بأن الماء يخفف العصارة المعدية ويقلل فاعليتها غير صحيح، مشيرةً إلى أن الماء يغادر المعدة بسرعة أكبر من الطعام، خصوصاً عند تناوله بصورة منفصلة عن الوجبات، فيما تتأثر سرعة إفراغ المعدة بحجم محتوياتها وتركيبتها.

وأضافت أن شرب الماء قد يؤدي إلى تغيير مؤقت في مستوى حموضة المعدة، إلا أن هذا التغيير لا ينعكس سلباً على عملية الهضم، نظراً إلى قدرة المعدة على تنظيم إفراز الأحماض وفقاً لطبيعة محتوياتها.

وبيّنت أن الماء يساعد على ترطيب الطعام وتسهيل بلعه، ما يجعل تناوله أثناء الوجبات أمراً طبيعياً.

ماذا عن العصائر والمشروبات الغازية؟

وأشارت بوغوسيان إلى أن العصائر والمشروبات الغازية لا تؤثر بحد ذاتها في امتصاص الطعام، لكنها قد تسبب تأثيرات أخرى تختلف باختلاف نوع المشروب والحالة الصحية للشخص.

ولفتت إلى أن المشروبات المحلاة تزيد إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة، فيما قد تؤدي المشروبات الغازية إلى تفاقم الانتفاخ والتجشؤ وأعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص.

وأكدت أنه لا يوجد ما يمنع تناول السوائل أثناء الوجبات، مع أهمية اختيار المشروبات بما يتناسب مع الاحتياجات والتفضيلات الشخصية.

تحذير بشأن الحديد والأدوية

وحذّرت الطبيبة من أن تناول بعض المشروبات، مثل الشاي والقهوة والحليب، قد يؤثر في امتصاص الحديد الموجود في الطعام، كما قد يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية.

ونصحت بتناول الأدوية مع الماء العادي، ما لم يوصِ الطبيب بخلاف ذلك.