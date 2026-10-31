توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 08-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.