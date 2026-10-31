التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول اللقاء العلاقات الإستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة.

عقب اللقاء، وقّع الجانبان عقد مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو الدولي 2030 الرياض، بصفة «مشارك رسمي»، بما يمنح الجانبين إطاراً رسمياً للمضي قدماً في استعداداتهما للمعرض، وتجسيداً لحرص إكسبو 2030 الرياض على ترسيخ التعاون الدولي وتعزيز الشراكات مع الدول المشاركة.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.