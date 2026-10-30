وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية «بناء» لتحقيق الاستجابة العاجلة للاجئين اليمنيين في جمهورية جيبوتي للعام 2026م.

ومثّل الجانبين في التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

ويتضمن المشروع توزيع (2.000) حقيبة إيوائية و(2.000) خيمة إيوائية و(10.000) سلة غذائية؛ بهدف دعم الأمن الغذائي والإيوائي للاجئين اليمنيين في جيبوتي جراء الأحداث الأخيرة في اليمن، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر اللاجئة، وتحسين ظروف الإيواء، يستفيد منها (70.000) فرد.

وتأتي الاتفاقية امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين جودة الحياة وتأمين سبل العيش الكريم للاجئين في مختلف دول العالم.