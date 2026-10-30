ألحق الشباب خسارة ثقيلة بضيفه الأهلي، بعدما تغلب عليه بستة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في ليلة تألق خلالها قائد الشباب البلجيكي يانيك كاراسكو بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، فيما أكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارسه عبدالرحمن الصانبي.



وأحرز أهداف الشباب الستة كل من: كاراسكو ثلاثة أهداف «هاتريك» (د: 25، ومن ركلتي جزاء 66، 82)، ريكاردو ماتياس (هدفين 2، 48)، روجير مارتينيز (من ركلة جزاء 37).



وفرض الشباب أفضليته منذ الدقائق الأولى، بعدما افتتح ريكاردو ماتياس التسجيل مبكراً عند الدقيقة الثانية، قبل أن يعزز النتيجة زميله كاراسكو بهدف ثانٍ في الدقيقة 26، مستغلاً البداية المرتبكة للفريق الأهلاوي، الذي تلقى ضربة موجعة بطرد حارسه عبدالرحمن الصانبي في الدقيقة 22.



وواصل الشباب ضغطه الهجومي مستفيداً من النقص العددي في صفوف ضيفه، ليضيف روجر مارتينيز الهدف الثالث عند الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص فراس البريكان الفارق للأهلي بتسجيله هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 40.



ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الشباب تفوقه، إذ أضاف كاراسكو الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن تتضاعف معاناة الأهلي باستقبال هدفين آخرين من كاراسكو من ركلتي جزاء 66 و82، لتنتهي المواجهة بسداسية مقابل هدف.



وكشفت المواجهة عن معاناة دفاعية كبيرة للأهلي، الذي عجز عن مجاراة اندفاع الشباب الهجومي، خصوصاً بعد الطرد المبكر، فيما قدم أصحاب الأرض واحدة من أبرز مبارياتهم الهجومية هذا الموسم، بقيادة كاراسكو الذي كان نجم اللقاء بلا منازع.



وبهذه النتيجة، تلقى الأهلي خسارة قاسية تعقد مساعيه في الاقتراب من فرق المقدمة حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة، في حين حقق الشباب انتصاراً مهماً ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويعزز طموحاته في تحسين موقعه بجدول الترتيب.