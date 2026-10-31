سجل مسافرو السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي رقمًا قياسيًا بلغ 457 مليار كيلومتر من السفر في العام الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الجمعة.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 2.6% عن العام السابق، ويُعد الأعلى منذ بدء جمع البيانات عام 2004، دون احتساب نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي.

وتصدرت لوكسمبورج، الدولة الصغيرة، قائمة الرحلات لكل فرد، إذ سجلت 46 رحلة لكل ساكن في عام 2025، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي، علمًا بأن السفر بالقطار في الدرجة الثانية مجاني في أنحاء البلاد.

وحلّت المجر ثانية بـ 35.9 رحلة لكل ساكن، ثم الدنمارك بـ 35.6 رحلة، فيما جاءت ألمانيا في المركز الرابع بـ 35.3 رحلة.

أما من حيث الأرقام المطلقة، فتربعت ألمانيا بلا منازع على عرش الصدارة، إذ أحصى «يوروستات» ما يقل قليلًا عن 2.95 مليار مسافر على شبكة السكك الحديدية فيها عام 2025، تلتها فرنسا بـ 1.3 مليار مسافر، ثم إيطاليا بـ 844 مليون مسافر.

وفي الطرف المقابل، جاءت ليتوانيا في أدنى القائمة بـ5 ملايين مسافر، ثم إستونيا بـ8 ملايين، واليونان بـ14 مليونًا.