أقرّ الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، بأن الانشغال بالقرارات التحكيمية أثّر في تركيز فريقه خلال مواجهة التعاون، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وأوضح باباس أن فريقه لم يبدأ المباراة بالطريقة المطلوبة، ولم ينجح في تطبيق أفكاره، خصوصًا خلال الدقائق الأولى، واصفًا البداية بأنها محبطة إلى حد ما.

وأشار إلى أن كثرة الحديث عن التحكيم شتّتت اللاعبين، وجعلت ظروف المباراة أكثر ملاءمة للمنافس، مؤكدًا ضرورة التعلم مما حدث والتركيز على الأداء داخل الملعب.

وأشاد مدرب الاتفاق بالمستوى الدفاعي للتعاون، مشددًا على أهمية عودة فريقه إلى أجواء المباراة، مضيفًا: «من الممكن أن يكون تركيزي على التحكيم قد أثّر علينا وشتّت أذهاننا».