شهد الشبيلي جراند مول إقبالاً كبيراً وحضوراً كثيفاً من الزوار، تزامناً مع انطلاق افتتاحه التجريبي واستقبال الزوار، وسط زحام لافتٍ منذ الأيام الأولى، في مشهد يعكس حجم الترقب والاهتمام بالوجهة الجديدة التي تعد من أبرز وأكبر المشاريع التجارية والترفيهية في المنطقة الشرقية.

ووفقاً لما أعلنته شركة الإيسار العربية، برئاسة الرئيس التنفيذي م. سعود بن خالد الشبيلي، فإن ما يشهده المول من حضور وإقبال يأتي تزامناً مع بداية مرحلة الافتتاح التجريبي، في وقت تستعد فيه الوجهة لتقديم المزيد من التجارب والفعاليات والخيارات المتنوعة لزوارها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الإقبال ليعكس الاهتمام الكبير بالشبيلي جراند مول، الذي يمثل إضافة نوعية لقطاع التسوق والترفيه في المنطقة الشرقية، من خلال ما يقدمه من تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه والوجهات المتنوعة.

وتواصل شركة الإيسار العربية العمل على استكمال مراحل الافتتاح التدريجي، وسط تطلعات لتقديم تجربة استثنائية تواكب تطلعات أهالي المنطقة وزوارها، وتؤكد الرسالة التي رافقت الحملة التسويقية للمشروع: «توّكم ما شفتوا شي.. قلنا لكم هالمرة غير».

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح الرسمي للشبيلي جراند مول خلال عام 2027، على أن يُعلن عن موعده لاحقاً.