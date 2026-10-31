زاد فريق تشيلسي أوجاع ضيفه مانشستر يونايتد، بالفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

9 مباريات دون فوز

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في تسع مباريات متتالية بجميع المسابقات، وهي أطول سلسلة مباريات دون انتصار منذ عام 1988، بحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم.

روجرز يتقدم لتشيلسي

افتتح مورغان روجرز التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 50، بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد كرة رائعة في الشباك.

ركلة جزاء وطرد مارتينيز

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 62، كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، ليغادر الملعب مطروداً، بعد دفعه لاعب تشيلسي ويسلي فوفانا بالقرب من المرمى.

بالمر يضيف الهدف الثاني

وترجم كول بالمر ركلة الجزاء إلى هدف ثانٍ لتشيلسي، بتسديدة قوية على يسار حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.