تعرض الفنان المصري محمد الحلو لأزمة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعدما شهدت حالته تطوراً مفاجئاً تمثل في توقف عضلة القلب لفترة مؤقتة، قبل أن تعاود العمل مجدداً.

تفاصيل وعكته الصحية

وكشف نجله حمادة الحلو، في تصريح خاصاً لـ«عكاظ»، تفاصيل الأزمة الصحية، موضحاً أن عضلة القلب توقفت لفترة مؤقتة قبل أن تعاود العمل مجدداً، مطالباً الجمهور بالدعاء لوالده وتمني الشفاء العاجل له.

نجله يستغيث بالجمهور

وكان حمادة الحلو قد أعلن نقل والده إلى العناية المركزة، من خلال منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، ناشد فيه محبيه الدعاء له بالشفاء، وكتب: «أرجوكم ادعوا لأبويا.. أبويا في الرعاية»، وهو ما أثار قلقاً متابعي الفنان وزملائه في الوسط الفني.

أزمات صحية وعمليات متكررة

وسبق أن واجه محمد الحلو مشكلات صحية مرتبطة بانسداد شرايين الساقين، خضع بسببها لعدد من العمليات الجراحية، من بينها تركيب ست دعامات عام 2022.

وفي أبريل 2025، كشف نجله خضوعه لجراحة جديدة في الساقين، موضحاً أنها العملية الرابعة التي يجريها والده لعلاج مشكلات الشرايين، قبل أن يغادر المستشفى ويستكمل فترة التعافي في المنزل.

آخر ظهور فني

وعلى الصعيد الفني، كان محمد الحلو قد شارك أخيراً في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، وأحيا حفلاً على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، قدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته وتترات المسلسلات التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، وسط تفاعل لافت من الحاضرين.

إشادة للجمهور السعودي

وفي سياق آخر، كان محمد الحلو قد أعرب، في تصريح سابق لـ«عكاظ»، عن تقديره الكبير للجمهور السعودي، مستعيداً أجواء حفله السابق في المملكة، وما لمسه من حفاوة في الاستقبال وتفاعل من الحاضرين.

وأكد أن الجمهور السعودي يمتلك شغفاً كبيراً بالفن، ويمنح الفنان طاقة إيجابيةً على المسرح بفضل حماسه وتفاعله، معرباً عن سعادته بالاستقبال الذي حظي به، وتطلعه إلى إحياء حفل جديد في السعودية واللقاء بجمهوره مجدداً.

