كشف علماء أن نيزكًا وردي اللون عُثر عليه في الصحراء الكبرى قبل أربعة أعوام هو قطعة من قشرة المريخ يزيد عمرها على 4.1 مليار عام، ليصبح واحدًا من أقدم النيازك المريخية المكتشفة على الأرض، ويوفر للباحثين نافذة نادرة على تاريخ الكوكب الأحمر المبكر.

وعُثر على النيزك، الذي أطلق عليه اسم «Teghaza 001»، عام 2022 في مالي قرب سهل تيغازا الملحي، ويبلغ وزنه نحو 800 غرام.

وأظهرت التحليلات التي موّلتها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن الصخرة جاءت من المريخ، بعد مقارنة خصائصها الكيميائية والمعدنية بالبيانات التي جمعتها بعثات ومركبات الوكالة على سطح الكوكب.

بين أقدم نيازك المريخ

وحدد العلماء عمر النيزك باستخدام بلورات «الزركون» وتقنيات دقيقة لتأريخ المعادن، ليتبين أن عمره يتجاوز 4.1 مليار عام، ما يضعه بين أقدم ثلاثة نيازك مريخية عُثر عليها على الأرض.

وقال الباحثون إن الصخرة قد تكون تشكلت في فترة أقدم من ذلك، فيما تحمل بنيتها المعدنية سجلًا لكيفية تشكل قشرة المريخ من الصهارة التي بردت في المراحل الأولى من تاريخ الكوكب.

آثار مياه قديمة

وأظهرت الدراسة أن النيزك تعرض لتغيرات بفعل المياه على المريخ قبل نحو 4.1 مليار عام، ما يوفر أدلة إضافية على وجود دورة مائية أكثر نشاطًا على الكوكب الأحمر في ماضيه السحيق.

كما عثر العلماء داخله على مزيج نادر من المعادن البركانية، تتطابق خصائصه مع مناطق في المرتفعات الجنوبية للمريخ رصدتها مركبة «Mars Reconnaissance Orbiter».

13 موقعًا محتملاً لمصدره

وحدد الفريق 13 منطقة على سطح المريخ تتطابق خصائصها المعدنية والكيميائية مع النيزك، إلا أن العلماء أكدوا أنه من غير الممكن تحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصخرة.

ويرجح أن النيزك انفصل عن سطح المريخ بفعل اصطدام قوي، قبل أن يسافر عبر الفضاء ويصل في النهاية إلى الأرض.

وأكد الباحثون أن الدراسات الحالية ليست سوى بداية لتحليل «Teghaza 001»، إذ قد يساعد النيزك في كشف مزيد من التفاصيل عن المياه القديمة والغلاف الجوي وتطور قشرة المريخ خلال مراحله الأولى.