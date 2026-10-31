سجّلت سوريا اليوم (السبت) ، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر قرب الحدود مع العراق.‏

وأوضح المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث السورية -وفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء- أن الهزة سُجّلت عند الساعة 3:51 من عصر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة ‏دمشق، مشيرًا إلى أن مركز الهزة وقع ‏على الحدود السورية العراقية (شمال غرب الموصل)، وبلغ عمقها نحو 5 كيلومترات، وأن الهزة تُعد ضمن النشاط الطبيعي، حيث تقع على منظومة صدوع سنجار- ‏عبد العزيز.‏

وفي الرابع من الشهر الجاري سجلت محطات الرصد الزلزالي في المركز الوطني ‏للزلازل 5 هزات أرضية رئيسة، جميعها في جنوب تركيا، وشعر بها السكان في ‏الشمال السوري.‏