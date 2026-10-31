في ليلة استثنائية في ميونخ، خصص بايرن ميونخ لحظة خاصة لتكريم قائده هاري كين بعد إنجازه التاريخي بالفوز بالكرة الذهبية.



التتويج جاء (الاثنين) الماضي في لندن، حيث تفوق كين على منافسيه كيليان مبابي ولامين يامال، ليحقق حلمه أخيراً ويرفع الكرة الذهبية للمرة الأولى.



وقبل صافرة بداية الكلاسيكو الألماني ضد دورتموند (السبت) ضمن الجولة الثامنة، دخل كين أرضية أليانز أرينا والجائزة بين يديه، وسط عاصفة تصفيق من 75 ألف متفرج، وتحية خاصة من إدارة بايرن ولاعبي الفريقين.



الاحتفال اكتمل بحضور عائلة كين (زوجته وأطفاله) الذين شاركوه اللحظة على العشب، قبل أن يتوجه برسالة امتنان للجماهير: «هذا لكم».