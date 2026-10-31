أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا تأجيل حفلها المرتقب في مصر، والذي كان مقرراً إقامته يوم 28 نوفمبر القادم، إلى 2 أبريل 2027، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

تفاصيل قرار التأجيل

وأوضحت شاكيرا، في رسالة نشرتها عبر حساباتها الرسمية، أن قرار تغيير موعد الحفل جاء انطلاقاً من حرصها على سلامة الجمهور ورفاهيته، معربةً عن أسفها لعدم إقامة الأمسية في موعدها السابق، رغم استعدادها وحماسها الكبيرين لهذا اللقاء.

وأكدت أن الحفل المرتقب يحمل أهميةً خصوصاً بالنسبة إليها، إذ تتطلع إلى تقديم عرضاً غنائياً أمام أهرامات الجيزة، معتبرةً أن هذه التجربة من الأمنيات الفنية التي تنتظر تحقيقها.

رسالة شاكيرا إلى جمهورها المصري

ووجهت النجمة العالمية رسالة إلى محبيها في مصر، أكدت خلالها أن تأجيل الحفل لن يغير رغبتها في لقاء الجمهور، قائلةً: «مصر، أنا قادمة»، في إشارةً إلى تمسكها بإقامة الحفل في موعده الجديد يوم 2 أبريل 2027.

كما أعربت عن تقديرها لردود فعل جمهورها وتفهمه قرار التأجيل، مؤكدةً تطلعها إلى مشاركتهم ليلةً فنيةً استثنائيةً تجمع الغناء والرقص في أجواء استثنائية أمام الأهرامات.

أنباء عن علاقة عاطفية

وعلى جانب آخر، عادت شاكيرا إلى دائرة التكهنات بشأن حياتها العاطفية، بعد تداول تقارير إعلامية إسبانية عن ارتباط محتمل بلاعب كرة السلة السابق سيرج إيباكا، في ظل تقاربهما خلال الفترة الماضية، وظهوره المتكرر في حفلاتها، ولم يصدر أي تأكيداً رسمياً من الطرفين بشأن حقيقة هذه الأنباء.

وزادت التكهنات بعد حضور إيباكا عدداً من حفلات شاكيرا، من بينها حفلها في نيويورك خلال يوليو الماضي، إذ نشر صوراً من الأمسية وأشاد بأدائها.