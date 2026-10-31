انطلقت منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2026–2027، أمس الجمعة، بإقامة أربع مواجهات شهدت انتصارات للأهلي والخويلدية والاتحاد والابتسام، في افتتاح موسم جديد يشهد تطبيق قرار السماح بتسجيل ثلاثة لاعبين أجانب، في خطوة تستهدف رفع المستوى الفني وتعزيز التنافسية بين الأندية.



واستهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي مشواره بانتصار على ضيفه الهداية بنتيجة (3-0)، في المواجهة التي جمعتهما على صالة النادي الأهلي بجدة، ليحصد أول 3 نقاط ويعتلي صدارة الترتيب بأفضلية نسبة النقاط داخل الأشواط، فيما عاد الخويلدية بانتصار من الأحساء، بعد تغلبه على مضيفه الفتح بنتيجة (3-0)، على صالة نادي الفتح، ليحل في المركز الثاني.



وفي جدة، نجح الاتحاد في تجاوز النور بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الاتحاد، ليحتل المركز الثالث، فيما شهدت مواجهة العلا والابتسام، التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة بجدة، منافسة امتدت إلى أربعة أشواط، حسمها الابتسام لصالحه بنتيجة (3-1)، ليحصد أول 3 نقاط ويحل رابعاً في جدول الترتيب.



وتُختتم منافسات الجولة اليوم (السبت)، بمواجهة تجمع المتصدر الأهلي وصاحب المركز الرابع الابتسام، عند الساعة 5:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.



وتتواصل منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (الجمعة) 6 نوفمبر القادم، بإقامة ثلاث مواجهات ضمن الجولة الثانية، حيث يلتقي الهلال والنور على صالة نادي الترجي، ويواجه العلا نظيره الخويلدية على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، فيما يلتقي الفتح والهداية على صالة نادي الخليج، وتنطلق المواجهات الثلاث عند الساعة 3:30 عصراً.