طالب المدرب تشابي ألونسو لاعبي تشيلسي بالعودة إلى مسار الانتصارات من خلال التركيز في مواجهة مانشستر يونايتد وخوض اللقاء بشخصية تشيلسي وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشوار المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «في نهاية الأسبوع الماضي، تعرضنا لهزيمة نادرة على أرضنا أمام توتنهام هوتسبير، ثم خرجنا من كأس كاراباو في أنفيلد (الأربعاء) من أمام ليفربول بعد خسارتنا بركلات الترجيح عقب تعادل صعب بنتيجة 1-1، كانت نتائج المباراتين مخيبة للآمال».



وقال مدرب «البلوز» عن مواجهة مانشستر يونايتد: «إنها مباراة مهمة». «لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد، لكن من المهم جداً بعد المباراة الأخيرة على أرضنا أن نواصل الفوز بالمباريات، وأن نحافظ على هذا الشعور بالفوز».



«نحتاج إلى تحكم جيد، وتحكم جيد في العواطف، وأن نكون مرتاحين، وأن نلعب بقوة، وأن نسيطر على جودة لعبهم، ولديهم العديد من اللاعبين الذين يتقاربون من بعضهم البعض عندما تكون التناغمات بينهم جيدة. علينا أن نكون على دراية بذلك، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة ونلعب بأسلوبنا الخاص».



وأوضح ألونسو أن جزءاً من مناقشاته مع الفريق قبل المباراة ركز على تجاهل الضجة الخارجية المتعلقة بفريق مانشستر يونايتد بعد خسارتهم أخيراً بنتيجة 4-1 و3-0 أمام كومو وبورنموث على التوالي.



ويأمل المدرب أن تكون نتيجة نهاية الأسبوع الماضي درساً في هذا الصدد، حيث قال: «هذا لا يغير الوضع. علينا الاستعداد بالطريقة نفسها. نحن نتحكم فيما يمكننا التحكم فيه. الأمر يتعلق باستعداداتنا، وقراراتنا، وعقليتنا، مع العلم أن يونايتد فريق جيد ويمتلك تشكيلة جيدة؛ لديهم لاعبون جيدون ومدرب جيد. ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نظهر بأفضل صورة لدينا للفوز بالمباراة».