كسر مهاجم إيفرتون ثيرنو باري صمته بعد تعرض منزله للسرقة أثناء مشاركته في فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد، مؤكداً أن الحادث لن يعرقل موسمه.



وكان المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً قد سجل هدفه السابع هذا الموسم الخميس الماضي في ملعب هيل ديكنسون، ليقود إيفرتون للفوز 3-1 على نيوكاسل في كأس كاراباو والتأهل إلى ربع النهائي، بينما كانت عائلته تتابع اللقاء من المدرجات، في الوقت الذي كان اللصوص يقتحمون منزلهم.



وكشفت زوجته تشارلين، والدة طفلتهما ألاينا البالغة من العمر عاماً واحداً، عن الحادثة عبر خاصية القصص في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وقالت: «للأسف، تعرض منزلنا للسرقة هذا المساء بينما كنا في مباراة كرة القدم ولحسن الحظ لم يكن أحد في المنزل وقتها، لكنها لا تزال تجربة مؤلمة ومنتهكة للغاية بالنسبة لنا ولعائلتنا».



وأضافت أنها مستعدة لتقديم مكافأةً ماليةً لمن يدلي بمعلومات تساعد في التعرف على الجناة، وهي الحادثة الأحدث في سلسلة سرقات استهدفت منازل لاعبي الدوري الإنجليزي، بعد أيام فقط من سرقة منزل مورغان غيبس-وايت، نجم نوتنغهام فورست، ومنزل برونو فيرنانديز.



وفي مساءً (الجمعة)، نشر باري رسالةً قويةً عبر حسابه، قال فيها: «أخذت بعض الوقت لكتابة هذا حتى لا أتحدث في لحظة غضب، وهو شيء تعلمته من الموسم الماضي».



وأضاف: «بصراحة، فيما يتعلق بما حدث خلال مباراة الأمس، كل ما أفكر فيه هو أن عائلتي لم تكن في المنزل وكان من الممكن أن تكون بجانبي في الملعب، الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، وأؤمن حقاً أن لا شيء يحدث بالصدفة».



وتابع: «ربما كنت منفتحاً أكثر من اللازم بشأن حياة عائلتي وحياتي، مما قد يعرضهم للخطر، فقط لأظهر أسلوب حياتي وألهم الآخرين من خلال رحلتي ونجاحي».



وختم بتحدٍ واضح: «وكما كنت أقول منذ بداية الموسم، لا شيء ولا أحد سيمنعني من جعل هذا الموسم هو موسمي».