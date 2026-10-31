تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يلتقي الفيحاء بجاره الفيصلي في ديربي مرتقب لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.



وتشير المواجهات المباشرة في دوري المحترفين إلى تفوق نسبي للفيصلي، الذي حسم 4 انتصارات من أصل 8 مواجهات، مقابل فوز وحيد للفيحاء و3 تعادلات، بتفوق هجومي للعنابي بـ12 هدفاً مقابل 9 للبرتقالي.



الفيحاء يدخل الديربي مثقلاً بالنتائج السلبية، إذ يقبع في المركز الخامس عشر بـ8 نقاط من انتصار وحيد و5 تعادلات و5 خسائر، وغاب عنه الفوز في آخر 7 جولات اكتفى فيها بـ4 نقاط، ما يجعله مطالباً بالعودة للانتصارات عبر بوابة الجار.



ويملك البرتقالي أوراقاً هجومية أبرزها فاشون ساكالا ولازارو فينيسيوس وهوغو مورا وباولو أوليفيرا، إضافة إلى ألفا سيميدو وجيسون ريميسيرو خلف الحارس أورلاندو موسكيرا.



على الجانب الآخر، يمر الفيصلي بفترة أفضل نسبياً في المركز الرابع عشر بـ10 نقاط من فوزين و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما جمع 7 نقاط في آخر 4 جولات، ويطمح لتأكيد صحوته.



ويعول العنابي على خبرة باتشيكو في الحراسة، وجيروتو وفلافيو وسيك وباسوغوغ وبونغوندا وميندي لخطف نقاط الديربي.